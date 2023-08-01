Boca Juniors'a transfer olan Edinson Cavani'ye Arjantin'de sevgi seli
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, yeni transferi Edinson Cavani'yi taraftara tanıttı.
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, Valencia ile sözleşmesini fesheden Uruguaylı milli futbolcu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.
Boca Juniors, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan La Bombonera Stadyumu'nda oyuncuyu taraftarlarına tanıttı.
10 NUMARAYI GİYECEK
Deneyimli golcü Boca Juniors ile 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
36 yaşındaki yıldız isim forma giydiği 643 maçta 367 gol atarken, 74 asist yaptı.
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