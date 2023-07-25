Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani 'çocukluk hayali'ne kavuşuyor!

Geçen sezon İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Valencia'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani'nin Arjantin kulübü Boca Juniors ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:05
Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani 'çocukluk hayali'ne kavuşuyor!
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Geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Valencia'da geçiren Uruguaylı golcü Edinson Cavani Boca Juniors yolunda.

İspanyol basını, deneyimli golcünün Valencia'da kamp kadrosuna alınmaması sonrası sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı. Cavani'nin sözleşmesini feshettikten sonra ise 'çocukluk hayalim' dediği Boca Juniors'a imza atacağı belirtildi.

Edinson Cavani

28 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Cavani'nin Boca Juniors'a imzasının 1 yıllık olacağı ifade edilirken taraftarların yıldız isim için büyük bir karşılama hazırladığı ifade edildi.

36 yaşındaki Edinson Cavani, Valencia'da geçen sezon toplam 28 maçta 7 gol 2 asist kaydetmişti.


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