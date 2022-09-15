YouTube'dan 'reklam' kararı: Kullanıcılar tepki gösterdi
Video paylaşım platformu Yotube’da video öncesi gösterilen iki reklamın beşe çıkacağı iddiası sosyal meda kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.
"YouTube videodan önce beş reklam gösterecek" iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.
Premium aboneliği olmayıp platformun ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılarına reklam gösteren YouTube'un yeni bir reklam biçimi uygulamaya başladığı iddia edildi.
Gizmochina'nın haberine göre YouTube, ücretsiz bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermeyi sessizce test ediyor. Yani artık kullanıcılar video başlamadan önce 5 reklam görmek zorunda kalabilecek.
Aynı habere göre YouTube, 2 yerine 5 reklam göstermeyi Eylül 2022'den itibaren sessiz sedasız uygulamaya başladı.
Platformun testi ise, birkaç kullanıcının Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapıp şikayetlerini aktarmasıyla ortaya çıktı. Kullanıcılar, bir video izlemeye başlamadan önce 5 tane atlanamayan reklam gördüklerini söyledi.
YOUTUBE'DAN YANIT
Konuyla ilgili olarak YouTube, Twitter'da bir kullanıcının "5 reklam isyanına" karşılık resmi bir cevap yayınladı. YouTube kullanıcıya verdiği cevapta, yeni 5 reklam gösteriminin şirketin "bumper reklamlar" olarak adlandırdığı bir reklam biçimi türüyle alakalı olabileceğini belirtti.
YouTube reklam modellerinden biri olan bumper reklamlar, genellikle 6 saniye uzunluğunda oluyor ve atlanamıyorlar.
Şu anda YouTube'u ücretsiz kullanan çoğu kişi, "video başlamadan önce 5 reklam" durumunu yaşamıyor. YouTube belirli YouTube kullanıcıları arasında bu durumu test ediyor gibi görünüyor.
Şimdilik çoğu kişi, video başlamadan önce yalnızca 2 reklam alıyor. "5 reklam" değişikliğinin yakında tüm YouTube kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
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