Galatasaray Faslı genç yıldızın peşinde: Alman devleriyle yarışacak!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:51

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:51

Galatasaray, Belçika ekibi Genk forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Bilal El Khannouss ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı takım bu transfer için Alman devleri ile yarışacak.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarını başlattı. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Genk forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Bilal El Khannouss'ı kadrosuna katmak isiyor.

Haberde yaz transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takımın, genç oyuncu için şimdiden ilk adımı attığı belirtildi.

ALMAN DEVLERİ PEŞİNDE

Öte yandan Galatasaray'ın Khannouss'ı Mertens'in yerine düşündüğü ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapılacağı vurgulandı.

Sarı kırmızılı takımın bu transferde dev rakiplerle yarışacağı kaydedildi. Alman devleri Leipzig, Dortmund ve Leverkusen'in gelecek vadeden oyuncu ile yakından ilgilendiği yazıldı.

Genk kulübüyle 81 resmi maça çıkan Bilal El Khannouss, 4 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.