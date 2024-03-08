Dünyanın en hızlı stoperleri listesine Galatasaraylı Davinson Sanchez damga vurdu!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre dünyanın en hızlı stoperleri listesinde 3. sırada yer aldı.
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendine geldi.
Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı.
YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var. Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu. 27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada.
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