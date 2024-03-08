Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi 'prim' iddialarına yanıt: 'Kasıtlı olarak servis edildi'
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için ortaya atılan "prim" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray karşılaşmasında "1 milyon 200 bin Tl prim verilecek" iddialarının doğru olmadığını sosyal medyadan açıklamayla duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor'un İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda futbolculara yönetimin belirlediği 1 milyon 200 bin TL'lik primin takıma dağıtılacağı öne sürülmüştü.
Rizespor yönetimi, ilgili haber üzerine bir yalanlamada bulundu.
Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Çaykur Rizespor’da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.” iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür.… pic.twitter.com/yY3NsLU0Zz— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 8, 2024
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