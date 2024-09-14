Boca Juniors'tan Medina'ya tepki: 'Kulübün sahibi zannediyorlar'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:54

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:54

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, devre arası Fenerbahçe'ye katılması beklenen Cristian Medina için çarpıcı sözler sarf etti.

Medina'nın hala sözleşme altında olduğuna değinen Riquelme, "Bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna cevap verir. Artık yeni moda bu, oyuncular nereye gitmek istediklerine kendileri karar vermeye çalışıyor" dedi.

"KULÜBÜN SAHİBİ ZANNEDİYORLAR"

Medina'nın ayrılmak istemesine tepki gösteren Riquelme, "Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir. 'Oyuncu ayrılmaya karar verdi' deniyor. Medya yüzünden oyuncular kendilerini kulüplerin sahibi sanıyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.