Devre arası takıma katılması bekleniyor: Medina transferinde Mourinho etkisi!
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Cristian Medina'nın birçok teklif aldığı ancak Mourinho faktörünün sarı lacivertli ekibi seçmesinde etkili olduğu iddia edildi.
Yaz transfer döneminde önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin Boca Juniors'tan Cristian Medina ile de anlaşamaya vardığı belirtilmişti.
Boca Juniors'un istememesi sonucu Medina'nın Fenerbahçe'ye transferi yaz transfer döneminde gerçekleşmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcu birçok teklif almasına rağmen Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'yi seçti.
Fenerbahçe transferi 15 milyon dolara gerçekleştirirken, futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Cristian Medina ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak.
Etiketler: #Cristian Medina #fenerbahçe #jose mourinho
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