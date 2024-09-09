Ocak ayında kadroya katılması bekleniyor... Fenerbahçe'den Medina'ya özel madde!

Fenerbahçe'nin ocak ayı için anlaşma sağladığı Crisitan Medina'nın sözleşmesine özel bir madde koydurduğu iddia edildi.

Ocak ayında kadroya katılması bekleniyor... Fenerbahçe'den Medina'ya özel madde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:21

Fenerbahçe Yönetimi, Medina tranferi için Boca Juniors ile bonuslarla 15 milyon dolarlık teklifte uzlaştı. 

Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak futbolcunun sözleşmesine sarı-lacivertlilerin özel bir madde koydurduğu iddia edildi.

TRANSFERDEN GERİ ÇEKİLEBİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Medina'nın ocak ayına kadar sakatlanması durumunda sakatlığın durumuna bağlı olarak bu transferden geri çekilebilir.

Fenerbahçe'nin bu maddedinin kabulü sonrası futbolcunun takıma ocakta katılmasını kabul ettiği belirtildi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #fenerbahçe #Cristian Medina #transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Filip Kostic transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Filip Kostic transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Petrol Ofisi sezona galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi sezona galibiyetle başladı!
Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!

Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler