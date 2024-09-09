Ocak ayında kadroya katılması bekleniyor... Fenerbahçe'den Medina'ya özel madde!
Fenerbahçe'nin ocak ayı için anlaşma sağladığı Crisitan Medina'nın sözleşmesine özel bir madde koydurduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Yönetimi, Medina tranferi için Boca Juniors ile bonuslarla 15 milyon dolarlık teklifte uzlaştı.
Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak futbolcunun sözleşmesine sarı-lacivertlilerin özel bir madde koydurduğu iddia edildi.
TRANSFERDEN GERİ ÇEKİLEBİLİR
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Medina'nın ocak ayına kadar sakatlanması durumunda sakatlığın durumuna bağlı olarak bu transferden geri çekilebilir.
Fenerbahçe'nin bu maddedinin kabulü sonrası futbolcunun takıma ocakta katılmasını kabul ettiği belirtildi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #fenerbahçe #Cristian Medina #transfer
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