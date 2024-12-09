Protesto edilmişti: Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cenk Tosun, eksi takımı Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar derbide Cenk Tosun hakkında tezahürat yapmıştı.

Protesto edilmişti: Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:19

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, dev maçta eski futbolcuları Cenk Tosun'u protesto etmişti.

Milli futbolcu yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Cenk Tosun'la yaptığı konuşmayı aktardı.

"İLERDE BEŞİKTAŞLILAR BENİ ANLAYACAK"

Böyle bir tepkiyi beklemediğini belirten Cenk Tosun, "Tabii üzüldüm. Ben bu kulübe 30 milyon Euro'ya yakın para kazandırmışım. Neler yapmışım bu kulüp için. Hiçbir zaman para konuşmamışım. Günü geldiğinde sakat sakat oynamışım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlara kırgınlığı olmadığını kaydeden deneyimli forvet, "Aleyhte bir şey konuşursam bu bana yakışmaz. İlerde Beşiktaşlılar beni anlayacak" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #cenk tosun #beşiktaş #fenerbahçe

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