Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodo/Glimt'ten Inter deplasmanında tarihi zafer!

Bodo/Glimt'ten Inter deplasmanında tarihi zafer!

25.02.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bodo/Glimt'ten Inter deplasmanında tarihi zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-1'in rövanşında Inter'i 2-1 yenen Bodo/Glimt, son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, Bodo/Glimt'i konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Bodo'nun gollerini 58. dakikada Jens Petter Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü ise 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

İlk maçta Inter'i 3-1 yenen Bodo, bu sonuçla birlikte toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bodo/Glimt, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

İlgili Konular: #inter #uefa şampiyonlar ligi #bodo glimt

İlgili Haberler

Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanmıştı: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanmıştı: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu.
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yorumladı: 'Galatasaray kritik eşiği aştı'
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yorumladı: 'Galatasaray kritik eşiği aştı' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Victor Osimhen'den Bodo Glimt karşısında rekor!
Victor Osimhen'den Bodo Glimt karşısında rekor! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçıyla birlikte rekor kırdı.