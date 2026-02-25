Bodo/Glimt'ten Inter deplasmanında tarihi zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, Bodo/Glimt'i konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Bodo'nun gollerini 58. dakikada Jens Petter Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü ise 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

İlk maçta Inter'i 3-1 yenen Bodo, bu sonuçla birlikte toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bodo/Glimt, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.