Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:09

Güncelleme: 12.04.2025 - 21:09

Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 40, Bodrum FK 34 puana yükseldi.

Antalyaspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bodrum FK, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.