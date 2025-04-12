Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'de Bodrum FK ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:09

Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 40, Bodrum FK 34 puana yükseldi.

Antalyaspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bodrum FK, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Bodrum FK #antalyaspor #Trendyol Süper Lig

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