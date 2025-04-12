Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'de Bodrum FK ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 40, Bodrum FK 34 puana yükseldi.
Antalyaspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bodrum FK, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Bodrum FK #antalyaspor #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
- Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
- Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
- Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı
- Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu!
- Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!
- Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
- Serdal Adalı'dan olaylı divan sonrası açıklama
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?