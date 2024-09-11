Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.
Sipay Bodrum FK, Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı" bilgilerine yer verildi.
Etiketler: #Bodrum FK #Arlind Ajeti #transfer
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