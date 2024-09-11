Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:08

Sipay Bodrum FK, Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı" bilgilerine yer verildi.


Etiketler: #Bodrum FK #Arlind Ajeti #transfer

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