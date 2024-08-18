Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak

Süper Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yi konuk edecek Eyüpspor'da, teknik direktör Arda Turan cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 14:58
Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak
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İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Süper Lig'in iki yeni takımını karşı karşıya getirecek müsabaka saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.

Bodrumpor'da ise Quentin Daubin kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.


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