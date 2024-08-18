Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak
Süper Lig'in 2. haftasında Bodrum FK'yi konuk edecek Eyüpspor'da, teknik direktör Arda Turan cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.
Süper Lig'in iki yeni takımını karşı karşıya getirecek müsabaka saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.
Bodrumpor'da ise Quentin Daubin kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.
Spor Haberleri
- 'Yaşanan olayların içinde olması tesadüf değildir'
- Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak
- Tekne faciası: Kaptanı arama çalışmaları devam ediyor
- Hansi Flick'ten İlkay Gündoğan sözleri
- 'Ali Koç'un talimatlara aykırı davranışını...'
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu
- Fenerbahçe'den 'hak mahrumiyeti' iddiasına yanıt
- Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!
- Real Madrid, Mallorca deplasmanında
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- Özgür Özel'den 'vefa' mesajı!
- Konuyu kapattı, AKP'yi 'birinci' yaptı
- 'Varlık yokluk meselesi'
- Fiyatı 1 liranın altına düştü ürünler tarlada kaldı
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı