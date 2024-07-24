Bodrum FK, Christophe Herelle'yi açıkladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK tecrübeli stoper Christophe Herelle'yi kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz'de forma giyen 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına vites düşürmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Christophe Herelle geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, 1620 dakika süre aldı.
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