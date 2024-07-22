Bodrum FK yeni transferini resmen açıkladı!
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek Bordum FK, transferlere devam ediyor. Ege temsilcisi, Eyüpspor ile yollarını ayıran Fredy Ribeiro'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK transferlere devam ediyor.
Levski Sofia'dan Zdravko Dimitrov, Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya ve Altay'dan Enes Öğrüce'yi renklerine bağlayan Ege temsilcisi, 4'üncü imzasını attı.
RIBEIRO'YU KADROSUNA KATTI
Bodrum FK, son sezonda Eyüpspor'da forma giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. İstanbul ekibiyle yollarını ayıran Angolalı futbolcu, 2 yıllık anlaşmaya imzasını attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.
2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından Antalyaspor'a transfer olarak Türkiye'yle tanışan 34 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibiyle 153 maça çıkarken, 23 gol ve 21 asist üretti.
Geçtiğimiz sezon başında Eyüpspor'a transfer olan ve Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli orta saha, İstanbul ekibiyle 24 maça çıkarken, 2 gol ve 8 asist üretti.
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