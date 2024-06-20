Bodrum FK, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer gündemine aldı.
Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Pendikspor'dan ayrılan Halil Akbunar'ın yanı sıra son olarak Hatayspor forması giyen Halil Dervişoğlu'na da kanca attı.
Ligde öncelikle kalıcı olma hedefiyle yola çıkan yeşil-beyazlıların iki oyuncuyu transfer edebilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirilirken, iki oyuncunun da Bodrum FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.
Spor Haberleri
- Galatasaray, Hollandalı Britt Bongaerts'ı transfer etti
- Bodrum FK, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
- Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı
- Manuel Neuer tarihe geçmeye hazırlanıyor
- Andrew Robertson: 'Beraberliği kabul ediyoruz'
- EURO 2024, 3 maçla devam edecek
- Jose Mourinho işbaşı yapıyor
- Batshuayi Galatasaray'a
- İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı
- Murat Yakın kimdir, nereli, kaç yaşında?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Akaryakıta zam geliyor!
- Ryan Babel'den Arda Güler sözleri: 'Alın dedim'
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri