Bodrum FK, Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer gündemine aldı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 08:06
Bodrum FK, Halil Dervişoğlu'nun peşinde
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Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Pendikspor'dan ayrılan Halil Akbunar'ın yanı sıra son olarak Hatayspor forması giyen Halil Dervişoğlu'na da kanca attı.

Ligde öncelikle kalıcı olma hedefiyle yola çıkan yeşil-beyazlıların iki oyuncuyu transfer edebilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirilirken, iki oyuncunun da Bodrum FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.


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