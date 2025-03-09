Adana Demirspor'u bekleyen büyük tehlike: Sivasspor'u yenemezse...

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor, küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Adana Demirspor'u bekleyen büyük tehlike: Sivasspor'u yenemezse...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:03

Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon UEFA'daki dosyaları ve sahadan çekilmesi nedeniyle puan silme cezları alan Adana Demirspor, Samsunspor mağlubiyetiyle birlikte -2 puanda kaldı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA 

Adana Demirspor, ligin 28. haftasını BAY geçecek. Akdeniz ekibi daha sonra ise Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Zor günler geçiren Adana temsilcisi, bir sonraki maçta Sivasspor'u yenemezse Süper Lig'de küme düşen ilk takım olacak.


Etiketler: #adana demirspor #samsunspor #küme düşme #süper lig

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