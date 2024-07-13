Bodrum, hazırlık maçında tek golle kazandı!

Trendyol Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK, bu sezon Trendyol 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ü hazırlık maçında 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:28
Bodrum, hazırlık maçında tek golle kazandı!
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Bodrum FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Bodrum FK ve Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Bodrum FK, aradığı golü buldu.

Takımların yedek kulübesindeki tüm futbolcuların sahaya çıktığı maçın 48. dakikasında Tunahan Akpınar'ın attığı golle Bodrum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı.


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