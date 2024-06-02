İsmet Taşdemir, Bodrum FK tarihine geçti

Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:23

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:23

Yeşil-beyazlılarda 3 senedir görev yapan Taşdemir, 2'nci Lig'de devraldığı Bodrum FK'yı Süper Lig'e taşıdı.

Büyük bir başarıya imza atan İsmet Taşdemir'in gelecek sezon da Bodrum FK'nın başında Süper Lig'de görev yapacağı bildirildi. Takımına 3 senede 3 Play-Off finali oynatan tecrübeli teknik direktör, iki finalden zaferle ayrıldı. İlk olarak 2021-2022 sezonunda 2'nci Lig'de sahne alan Taşdemir, normal sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Play- Off'larda önce Sivas Dört Eylül takımını eleyen Bodrum FK, yarı finalde Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktı. Finalde ise Karacabey Belediyespor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3-0 yenen Ege ekibi tarihinde ilk kez 1'inci Lig vizesi aldı.

İsmet Taşdemir 1'inci Lig'de de Bodrum FK ile kariyerine devam etti. 2022-2023 sezonunu 4'üncü sırada bitiren İsmet Taşdemir'in takımı, Play-Off oynamaya hak kazandı. Önce Göztepe ardından Eyüpspor'u elemeyi başaran Bodrum FK finale yükseldi. Akhisar Spor Toto Stadı'nda Pendikspor'un karşısına çıkan yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kaybederek Süper Lig'in kapısından döndü. Bodrum FK bu sezonda da İsmet Taşdemir ile yola devam dedi. Bodrum ekibi normal sezonu 4'üncü bitirip bir kez daha Play-Off'lara kaldı. Önce Boluspor ardından Çorum FK'yı geçen Ege temsilcisi, bu kez finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Yeni Adana Stadı'nda rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 yenen Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde tarihi bir başarı elde edip Süper Lig'in yeni ekibi oldu.

"İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILDIK"

Bodrum Futbol Kulübü'nün başında başarıdan başarıya koşan İsmet Taşdemir, yaşanan tüm zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi. Zaman zaman çok üzüldüğünü de dile getiren Taşdemir, "Maalesef hakaretlere uğradığımız anlar oldu. Benim için kötü hoca dediler, oyuncularım için kötü futbolcular dediler. Biz çok üzüldük ama işimize dört elle sarıldık. Şimdi geldiğimiz noktaya gururla bakıyoruz. İnşallah gelecek sezon da Türk futboluna gençlerimizle renk katacağız. Gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık" dedi.