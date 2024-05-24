Bodrumspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bodrumspor, TFF 1. Lig play-off 2. tur rövanşında kendi sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
TFF 1. Lig'in play-off 2. tur mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK, rövanşta karşı karşıya gelecek.
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Çorum'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
FİNAL MAÇI ADANA'DA
Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.
1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrumspor-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek.
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