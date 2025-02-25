Bodrumspor tek golle kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı!

Bodrumspor, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Bodrumspor tek golle kazandı: Adını çeyrek finale yazdırdı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:12

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Sivasspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.

BODRUMSPOR ÇEYREK FİNALDE

Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrumspor, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.

Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.

Bodrumspor, tek maç eleme usülü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.


Etiketler: #bodrumspor #Sivasspor #Türkiye Kupası

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