Boğaz’ın İki Yakası Red Bull Bike Your Side ile Buluşuyor

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:05

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:05

Red Bull’un yeni projesi Red Bull Bike Your Side, BMX dünyasının Türkiye’deki en önemli isimlerini İstanbul Boğazı’nda buluşturuyor. Daha önce eşi benzeri olmayan etkinlik Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliğinde gerçekleşecek. Boğaz ortasında BMX’çilerin birbirine meydan okuyacağı organizasyon 16 Eylül Cumartesi günü, Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanacak olan feribotta düzenlenecek.

Red Bull Bike Your Side’da 6’şar kişiden oluşan Avrupa ve Anadolu takımları karşı karşıya gelecek. Toplam 12 sporcudan oluşan takımların her birine 30 dakika ayrılmış olan 5 engelde birbirlerine meydan okuyacağı yarışta başarıya ulaşan takım günün kazananı olacak. Etkinlikte, takım yarışının yanı sıra günün MVP’si de seçilecek.

Red Bull Bike Your Side’da kazanan takım Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, Türkiye’de BMX sporunun önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi, BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem’den oluşan 3 kişilik bir jüri tarafından belirlenecek.