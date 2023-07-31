Red Bull Back Line voleybol turnuvasında şampiyon Beach Stars

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:07

Son dönemin gözde sporu voleybola yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Red Bull Back Line’da kazanan takım belli oldu. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşen final müsabakaları sonucunda Beach Stars takımı kupanın sahibi oldu.

Migros ve Sneaks Up’ın partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Back Line’ın finalinde Beach Stars ve Çilekler takımları mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadelenin sonucunda Beach Stars takımı rakibini 3-0’lık skorla yenerek kupanın sahibi olmayı başardı.

Red Bull Back Line turnuvasının galibi olan Beach Stars, bu başarıyla birlikte 2024 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’ni yerinde takip edecek.

Tunuvanın üçüncülük maçında ise Makara ile Kum Fırtınası karşı karşıya gelirken Makara rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

ÜNLÜ İSİMLERİN GÖSTERİ MAÇINA BÜYÜK İLGİ

Hande Baladın Red Bull Back Line gösteri maçına damga vurdu

Red Bull Back Line final günü sürpriz etkinliklere de sahne oldu. Red Bull sporcusu ve A Kadın Milli Takım’ın önemli oyuncularından Hande Baladın, Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bora Altıntaş ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gösteri maçı büyük ilgi gördü.

Red Bull Dance Your Style yarışması finalinde yarışacak dansçıların, etkinlikteki sürpriz performansları da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nı dolduran seyircileri coşturdu.