Red Bull Dance Your Style elemeleri Ankara'da
Sokak dansının sahneye taşındığı "Red Bull Dance Your Style" Türkiye elemeleri 23 Temmuz Pazar günü Ankara’da yapılacak.
Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin
en iyilerinin belirleneceği
Red Bull Dance Your Style’ın Ankara elemeleri 23 Temmuz Pazar günü
saat 18.00’de, Cepa AVM’de gerçekleşecek.
Yarışma kapsamında elemeler, 16 Temmuz
tarihinde İzmir’de başlarken, Ankara’daki mücadelenin ardından
29 Temmuz İstanbul
ve 5 Ağustos’ta
Bursa’da devam edecek.
Elemelerde başarıyı yakalayan dansçılar, 6
Ağustos’ta yine Bursa’da
gerçekleşecek Türkiye Finali’nde kozlarını paylaşacak.
Her yıl birbirinden yetenekli
dansçıların sürpriz müzikler eşliğinde kıyasıya mücadele
ettiği yarışmaya başvurular RedBullDanceYourStyle.com
üzerinden yapılabilecek. İGA
Pass partnerliğinde
gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde
izleyiciler tarafından birinci seçilen isim, Almanya’da
düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2023 Dünya Finali’nde
Türkiye’yi temsil edecek.
RED BULL DANS YOUR STYLE NEDİR
Red Bull Dance Your Style 30’dan fazla
ülkede, 50 ayrı noktada düzenleniyor. Dansçıların herhangi bir
street style türünde performans sergilediği, müziğe ve
beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle
etkileşime geçtiği teke tek yarışma, bulunduğu şehrin
kültürüne göre de şekilleniyor. Organizasyon kapsamında
İtalya’da popüler dansın figürleri geleneksel dansla
buluşurken, Fransa’da sokak dansı, Japonya’da ise takibi zor
hızlı figürler sergileniyor. Seyircinin kartlarını havaya
(kırmızı veya mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, önce
dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor. Red Bull Dance Your
Style’a dair daha fazla bilgiye RedBullDanceYourStyle.com
adresinden ulaşılabiliyor.
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