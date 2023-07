Red Bull Dance Your Style elemeleri Ankara'da

Yayınlanma: 21.07.2023 - 13:39

Güncelleme: 21.07.2023 - 13:39

Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirleneceği Red Bull Dance Your Style’ın Ankara elemeleri 23 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de, Cepa AVM’de gerçekleşecek.



Yarışma kapsamında elemeler, 16 Temmuz tarihinde İzmir’de başlarken, Ankara’daki mücadelenin ardından 29 Temmuz İstanbul ve 5 Ağustos ’ta Bursa ’da devam edecek. Elemelerde başarıyı yakalayan dansçılar, 6 Ağustos ’ta yine Bursa ’da gerçekleşecek Türkiye Finali’nde kozlarını paylaşacak.



Her yıl birbirinden yetenekli dansçıların sürpriz müzikler eşliğinde kıyasıya mücadele ettiği yarışmaya başvurular RedBullDanceYourStyle.com üzerinden yapılabilecek. İGA Pass partnerliğinde gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde izleyiciler tarafından birinci seçilen isim, Almanya’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2023 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.



RED BULL DANS YOUR STYLE NEDİR

Red Bull Dance Your Style 30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenleniyor. Dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma, bulunduğu şehrin kültürüne göre de şekilleniyor. Organizasyon kapsamında İtalya’da popüler dansın figürleri geleneksel dansla buluşurken, Fransa’da sokak dansı, Japonya’da ise takibi zor hızlı figürler sergileniyor. Seyircinin kartlarını havaya (kırmızı veya mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, önce dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor. Red Bull Dance Your Style’a dair daha fazla bilgiye RedBullDanceYourStyle.com adresinden ulaşılabiliyor.