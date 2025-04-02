Bologna, Empoli deplasmanında avantajı kaptı!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Bologna, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Bologna, Empoli deplasmanında avantajı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:41

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Bologna, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekini 3-0 kazandı. 

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Riccardo Orsolini ve 29 ile 51. dakikalarda Thijs Dallinga kaydetti.

Bu sonucun ardından Bologna, rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Mücadelenin rövanşı, 24 Nisan'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.


Etiketler: #bologna #empoli #İtalya Kupası

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