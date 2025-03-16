Bologna Lazio'ya gol oldu yağdı: Üst üste 4. galibiyet!
Bologna, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lazio'yu 5-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Bologna, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bologna, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jens Odgaard, 48. dakikada Riccardo Orsolini, 49. dakikada Dan Ndoye, 74. dakikada Santiago Thomas Castro ve 84. dakikada Giovanni Fabbian attı.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bologna, ligde son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi, Lazio galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti. Lazio ise ligde altı maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Bologna, ligde 53 puana yükseldi. Lazio, 51 puanda kaldı.
Bologna, milli aranın ardından Venezia deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Torino'yu ağırlayacak.
Etiketler: #bologna #lazio #İtalya Serie A
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