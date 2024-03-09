Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:14
Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı başlıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

BOLOGNA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

BOLOGNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Bologna, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Atalanta'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Torino ise sahasında Genoa'yı 2-1 mağlup etmişti.


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