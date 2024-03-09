Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı başlıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
BOLOGNA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BOLOGNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Bologna, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Atalanta'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Torino ise sahasında Genoa'yı 2-1 mağlup etmişti.
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