Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu
Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçında takıma geri dönmesi bekleniyor.
Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu.
Di Marzio'nun haberine göre; Inter'in Lecce ile oynayacağı maçtan önce sakatlanan milli oyuncunun sakatlık durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçının kadrosunda yer alması beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Inter ile 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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