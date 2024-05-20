Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Paolo Montero yönetimindeki Juventus, deplasmanda Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bologna ise Napoli deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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