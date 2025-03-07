Lazio, dokuz kişiyle kazandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Lazio, 9 kişi kaldığı karşılaşmada Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup etti.

Lazio, dokuz kişiyle kazandı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:33

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Lazio, Viktoria Plzen'e konuk oldu. 

Doosan Arena'daki karşılaşmayı deplasman ekibi 9 kişi kalmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessio Romagnoli ile 90+8'de Gustav Isaksen kaydetti.

Viktoria Plzen'in tek golünü ise 53. dakikada Rafiu Durosinmi attı.

Lazio'da 77. dakikada Nicola Rovella ile 90. dakikada Samuel Gigot kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.


Etiketler: #lazio #Viktoria Plzen #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Lazio, Milan'ı deplasmanda yıktı

Lazio, Milan'ı deplasmanda yıktı
Lazio 3 puanı 2 golle aldı!

Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı

Fiorentina, deplasmanda Lazio'ya şans tanımadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler