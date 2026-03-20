Bologna, Roma'yı uzatmalarda yıktı!

20.03.2026 12:48:00
Bologna, 1-1'in rövanşında Roma'yı 111. dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında AS Roma ile Bologna karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 4-3'lük skorla kazandı.

Bologna, 22. dakikada Jon Rowe'nin golüyle öne geçti. Roma, 32. dakikada Evan Ndicka'nın golüyle skoru eşitledi.

Konuk ekip 45+2. dakikada Federico Bernardeschi'nin penaltı golüyle yeniden öne geçti. Santiago Castro, 58. dakikada Bologna adına farkı 2'ye çıkarttı.

Donyell Malen, 69. dakikada penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Lorenzo Pellegrini, 80. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Dengede giden maçta Nicolo Cambiaghi, 111. dakikada Bologna'ya galibiyeti getiren golü attı.

1-1'in rövanşında 4-3 kazanan Bologna, adını çeyrek finale yazdırdı.

