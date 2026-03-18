Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe Medicana'yı devirdi!

18.03.2026 19:01:00
SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk)

Fenerbahçe Medicana: Barthemely, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, A. Lagumdzija, Marttilla (Kaan Gürbüz, M. Lagumdzija, Burutay Subaşı, Ngapeth, Caner Dengin, Galvez)

Setler: 18-25, 25-17, 25-21, 25-23

Süre: 104 dakika

İlgili Haberler

Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından yapılan kontrollerde Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kupa Senegal'den alınıp Fas'a verilmişti: Tarihi kararda dikkat çeken Fenerbahçe-Galatasaray maçı ayrıntısı! 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili Fas'ın yaptığı itirazın ayrıntıları belli oldu. Fas'ın Afrika Futbol Federasyonu'na yaptığı itirazda 2 maçı örnek gösterdiği ve bu maçlardan birinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olduğu öne sürüldü.
N'Golo Kante'den Fenerbahçe'de bir ilk! Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü kaydetti.