Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu'nun sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:41
Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu ile sözleşme yeniledi.

2026 YILINA KADAR İMZA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.


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