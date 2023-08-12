Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta'dan Dominguez açıklaması

Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 12.08.2023 - 09:34

Thiago Motta, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nicolas Dominguez ile ilgili konuştu.

Motta, "Schouten gibi Dominguez de önemli bir oyuncu ve herkesin onu takip etmesi normal. Ancak takımda mutsuz oyuncular görmek istemiyorum. Takımları için ellerinden gelenin en iyisini yapan odaklanmış oyunculara koçluk yapmak istiyorum. Bunlar daha çok yönetimli ilgili konuşmalar ama tüm durumlar için de geçerli" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

2020 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen Dominguez, sahaya çıktığı 110 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.