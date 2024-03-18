Premier Lig ekibine puan silme cezası: Küme düşme hattına gerilediler!

İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'a, kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği için 4 puan silme cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:02
Premier Lig ekibine puan silme cezası: Küme düşme hattına gerilediler!
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Nottingham Forest, Premier Lig'in kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği için 4 puanlık kesinti cezası aldı.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig'den bu konuda yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Forest'ın ise bu karara itiraz etmesi muhtemel olarak görülüyor.

Premier Lig'de şu anda 25 puanla 17. sırada bulunan İngiliz takımı, cezanın resmileşmesinin ardından 21 puana düşecek ve 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattında yer alacak.


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