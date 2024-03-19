Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:38
Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

TeamTalk'ta yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamaya hazırlanıyor. 

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou'nun takımdaki isimlerle forma rekabeti edebilecek bir ismi kadroya katmak istediği belirtilen haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun transferdeki en ciddi aday olduğunun altı çizildi. 

POSTECOGLOU'NUN TANIMINA UYUYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun orta saha olarak kariyerine başlamasının topla ilişkisinde başarı oranını arttırdığı belirtilen haberde, yıldız oyunucunun Postecoglou'nun istediği tanıma tam olarak uyduğu paylaşıldı. 

2018/19 sezonunun başında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 189 karşılaşmada 17 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 


fenerbahçe haberleri tottenham haberleri ferdi kadıoğlu haberleri

İlgili Haberler

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?
Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama

Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama
Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!

Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Survivor'da büyük talihsizlik: Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı... Yarışmacının sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor'da büyük talihsizlik: Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı... Yarışmacının sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Eski hakemler Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!

Eski hakemler Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Brezilya'da hava sıcaklığında rekor kırıldı: 60,1 derece

Brezilya'da hava sıcaklığında rekor kırıldı: 60,1 derece
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu