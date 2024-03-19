Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:38

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:38

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamaya hazırlanıyor.

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou'nun takımdaki isimlerle forma rekabeti edebilecek bir ismi kadroya katmak istediği belirtilen haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun transferdeki en ciddi aday olduğunun altı çizildi.

POSTECOGLOU'NUN TANIMINA UYUYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun orta saha olarak kariyerine başlamasının topla ilişkisinde başarı oranını arttırdığı belirtilen haberde, yıldız oyunucunun Postecoglou'nun istediği tanıma tam olarak uyduğu paylaşıldı.

2018/19 sezonunun başında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 189 karşılaşmada 17 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.