Bolu'da puanlar paylaşıldı!

24.12.2025 18:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Boluspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk maçında Boluspor, Fethiyespor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 1 puan aldı.

Kupadaki sonraki maçında Boluspor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Fethiyespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Dk. 59 Emir Han Çor), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yerlikaya), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Dk. 83 Emre Soykan), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Dk. 83 Ensar Akbulut)

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız, Sabri Gülay, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Dk. 72 Yusuf Efe Çağlar)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muhammet Mustafa Yıldız, Dk. 77 Egemen Kazancı (Boluspor)

İlgili Konular: #Boluspor #ziraat türkiye kupası #Fethiyespor

