İki yıl sonra geri dönmüştü: Milli takımdan Wilfried Zaha açıklaması!

MLS ekiplerinden Charlotte forması giyen Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Mili Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıyor.

Zaha, verilen bu kararla birlikte yaklaşık iki yıl aranın ardından milli takım kadrosunda yer aldı.

TEKNİK DİREKT ÖRDEN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın milli takıma geri dönüşüyle ilgili konuşan Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, 33 yaşındaki yıldızın formuyla milli takıma geri döndüğünü söyledi.

Emerse Fae, "Formuyla geri döndü. Birkaç haftadır onunla konuşuyorduk. Bu turnuva için onun tecrübesi ve yeteneğinin avantaj olabileceğini düşündük. Milli takımda yeni değil, takıma uyum sağladı ve atmosfer mükemmel" sözlerini sarf etti.

42 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Charlotte'de geride kalan MLS sezonunda 42 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.