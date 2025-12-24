Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor'da bir ayrılık daha resmen açıklandı!

Eyüpspor'da bir ayrılık daha resmen açıklandı!

24.12.2025 17:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Eyüpspor'da bir ayrılık daha resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı oyuncu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Halil Akbunar'ın ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Öte yandan Eyüpspor'da daha önce de Halil Akbunar ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu, önceki günlerde 2. Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştu.

36 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Eyüpspor forması ile 36 maça çıkan Seslar, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Image

