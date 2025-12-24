Eyüpspor'da bir ayrılık daha resmen açıklandı!

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Halil Akbunar'ın ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Öte yandan Eyüpspor'da daha önce de Halil Akbunar ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu, önceki günlerde 2. Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştu.

36 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Eyüpspor forması ile 36 maça çıkan Seslar, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.