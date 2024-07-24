Bolu'da 4 gollü prova!
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig kulübü Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, kamp yaptıkları Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan tesisin sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.
Ankara Keçiörengücü, karşılaşmanın 6. dakikada Malaly Dembele'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor Halil Akbunar'ın 28. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Ataklarını sürdüren Eyüpspor, karşılaşmanın 37. dakikasında Ahmed Kutucu'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Ankara Keçiörengücü, William Togui'nin 50. dakikada attığı golle 2-2'yi yakaladı.
Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Eyüpspor, hazırlık maçının ardından 8 gün süren Bolu kampını tamamladı.
Spor Haberleri
- Bolu'da 4 gollü prova!
- Yollar ayrılmıştı: Meunier'den Trabzonspor'a sert tepki!
- Galatasaray 10 numarasını Portekiz'de arıyor!
- Mourinho devre arasında ne söyledi? Szymanski'den yanıt!
- Fenerbahçeli yıldız Mourinho'yu iki kelime ile anlattı!
- Dzeko'dan galibiyet açıklaması!
- Mourinho'dan transfer mesajı!
- Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
- Avrupa Ligi maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
- Real Madrid'den tarihi gelir!
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!