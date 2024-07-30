Boluspor, Estrela'yı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.
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