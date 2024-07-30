Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:22

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:22

Galatasaray taraftarının en sevdiği isimlerin başında gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, iki sezon önce Galatasaray'a adım atarak kazanılan iki şampiyonluğun da en önemli mimarlarından olan Mauro İcardi, bunun yanı sıra 53. saniyede gol atıp kazandırdığı Süper Kupa ve geçen sezon gol krallığı ile başarılarını taçlandırdı. 6 kilo verip Avusturya kampına zamanında katılan Arjantinli yıldız, yeni sezonda atacağı 18 golle sarı-kırmızılı kulüp tarihine geçmek istiyor.

Galatasaray formasıyla 55 gole ulaşan Tangocu, 72 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı Gheorghe Hagi ve 61 gole imzasını koyan Milan Baros'un ardından şu an 3. sırada bulunuyor.

73 MAÇTA 55 GOL

Hagi 192, Baros 116 maçta sarı- kırmızılı takım adına bu istatistikleri yakalarken, İcardi ise 73 maçta 55 gol-19 asistle farkını ortaya koydu.