Galatasaray Kazımcan Karataş'ın ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu Kazımcan Karataş'ın Rus kulübü FC Orenburg'a geçici transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rus ekibi FC Orenburg'a kiralandığını açıkladı
Kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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