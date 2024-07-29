Galatasaray Kazımcan Karataş'ın ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:26

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rus ekibi FC Orenburg'a kiralandığını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...