Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:23

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:23

Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekip, genç kaleciyi daha sonra Adanaspor'a kiraladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."