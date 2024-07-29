Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Sarı kırmızılı ekip, genç kaleciyi daha sonra Adanaspor'a kiraladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."
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