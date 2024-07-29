Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:23
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 

Sarı kırmızılı ekip, genç kaleciyi daha sonra Adanaspor'a kiraladı. 

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."


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