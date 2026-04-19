Boluspor farka koştu: Ligde kalmayı garantiledi!

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 6-0'lık farklı skorla kazandı.

Karşılaşmada gol perdesi 20. dakikada Lucas Lima ile açıldı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Barış Alıcı sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. İlk yarı Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Ömürcan Artan ile skoru 3-0 yaptı. 58. dakikada Arda Usluoğlu farkı dörde çıkarırken, 68. dakikada Doğancan Davas skoru 5-0'a getirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış Alıcı, takımının altıncı golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

1. LİG'İN REKORTMENİ

Bu sonucun ardından Boluspor, ligin bitimine iki hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon da 1. Lig'de mücadele edecek ve bu ligde üst üste 20. toplamda ise 34. kez yer alacak. Boluspor ayrıca, 1. Lig tarihinde en uzun süre mücadele eden takım olma unvanını da sürdürüyor.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.