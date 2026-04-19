Esenler Erokspor'dan Süper Lig yolunda dev adım!

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte 73 puana yükselen Erokspor, ligin bitimine 2 hafta kala, Amed Sportif'in de Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte 2. sıraya yükseldi.
54 puanda kalan Keçiörengücü ise 8. sırada konumlandı.
Ligin 37. haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer deplasmanına gidecek.
Keçiörengücü de Manisa FK'yi ağırlayacak.