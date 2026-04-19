Liverpool derbide Everton'ı 90+10'da yıktı

19.04.2026 18:31:00
Cumhuriyet Spor
Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool deplasmanda Everton'ı 2-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Merseyside Derbisi'ndi Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool, 29. dakikada Muhammed Salah ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlanırken Everton'da Beto, 54. dakikada takımına beraberliği getirdi.

Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken 90+10. dakikada Virgil van Dijk, Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 55'e yükseltti. Everton ise 47 puanda kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise West Ham'a konuk olacak.

