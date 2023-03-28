Boluspor - Samsunspor maçı sonrası gerginlik yaşandı
Samsunpor'un TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Boluspor'u 5-1 mağlup ettiği müsabaka sonrası iki takım arasında arbede yaşandı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Yılport Samsunsporlu futbolcular ile bazı yöneticiler, İl Spor Güvenlik Kurulu kararına istinaden maça alınmayan Samsunspor taraftarları nedeniyle boş olan deplasman tribününe çıkarak fotoğraf çektirdi.
Bunun üzerine Dyorex Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve takım yöneticileri, sahaya inerek Samsunspor cephesine tepki gösterdi. Daha sonra Samsunsporlu yöneticiler ile Boluspor yöneticileri arasında arbede yaşandı.
ARBEDE SAHA DIŞINA TAŞTI
Sahada başlayan arbede daha sonra tribünlere ve stadyum dışına da sıçradı. Stadyum dışında rakip takımın yönetici ve futbolcularına tepki gösteren Boluspor taraftarına polis müdahale etti.
İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, stadyuma gelerek Abak ile görüştü. Görüşmenin ardından Abak'ın girişimleriyle taraftar, stadyum çevresinden uzaklaştı.
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