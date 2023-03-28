Lider Samsunspor'dan deplasmanda 5 gollü galibiyet

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:58

TFF 1. Lig 29. hafta maçında lider Samsunspor, deplasmanda Boluspor ile karşılaştı.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47, 53 ve 61. dakikadalarda Douglas Tanque, 74. dakikada Tomane ve 84. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Boluspor'un tek golü 8. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.



19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanan Hüseyin Eroğlu önderliğindeki Samsunspor, 19 maçtır kaybetmiyor. Boluspor ise ligde 2 maç sonra kaybetti.



Bu sonuçla 60 puana yükselen lider Samsunspor en yakın takipçisi Eyüpsporla puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Boluspor ise 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.

